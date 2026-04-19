ТАСС: на учебных полигонах ВСУ под Харьковом растет число небоевых потерь

В российских силовых структурах сообщили, что речь идет о полигонах штурмовых подразделений в Чугуевском районе.

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Количество небоевых потерь на учебных полигонах штурмовиков ВСУ в Чугуевском районе Харьковской области растет. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На харьковском направлении на учебных полигонах штурмовых подразделений ВСУ в Чугуевском районе продолжаются небоевые потери ВСУ, их число растет. Накануне стало известно, что участник АТО (так называемая антитеррористическая операция Украины в Донбассе — прим. ТАСС) А. Коваленко из Ровно, служивший инструктором в 425-м отдельном штурмовом полку (ошп), скончался от менингоэнцефалита», — сказал собеседник агентства.

Как сообщала в соцсетях вдова покойного, муж отказывался обращаться за врачебной помощью, так как в этом случае вместо госпиталя он бы оказался в составе штурмовой группы, указал собеседник.