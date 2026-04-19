«Тебя преследуют и угрожают, что могут доставить в США, как Мадуро», — заявил колумбийский лидер.
Петро рассказал, что его внесли в санкционный список США, и он понял: инструмент борьбы с наркоторговлей стал политическим оружием. Он сравнил нынешнюю систему с порядками при короле Испании столетия назад, латиноамериканским ответом тогда было восстание.
«Это произойдёт сейчас, если правительство США не будет в состоянии переосмыслить свои отношения с Латинской Америкой», — считает Петро.
Ранее Life.ru писал, что Куба переживает тяжёлый кризис из-за санкций США. На улицах — горы мусора, в магазинах по карточкам — пустота, а зарплата не превышает двух долларов в день. Гид Наталья Стрелкова, 36 лет живущая на Кубе, считает, что «период фиделевского социализма» продержался только благодаря поддержке СССР. По её словам, как только Россия перестала помогать, социализм на Кубе закончился.
