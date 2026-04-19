Спасатели за день поисков Усольцевых обследовали 63 км тайги

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда «Спасатель» за день поисков пропавшей семьи Усольцевых в общей сложности обследовали на снегоходах и пешком 63 км.
Информация об этом появилась в канале отряда на платформе MAX.
«Спасатели обследовали 58 км горно-таёжной местности на снегоходах, а затем ещё 5 км пешком», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, несмотря на все усилия, обнаружить пропавших пока не удалось.
17 апреля под Красноярском возобновились поиски семьи Усольцевых.
Представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду между тем рассказала, что вокруг места пропажи семьи Усольцевых есть путаница из-за схожего названия территории.