Командир взвода неделю удерживал позицию, несмотря на ранение и атаки ВСУ

ДОНЕЦК, 19 апр — РИА Новости. Российский военный, командир взвода в течение недели удерживал позицию, несмотря на ранение и постоянные атаки противника, рассказал РИА Новости командир боевой машины группировки войск РФ «Центр» Александр Басов.
По его словам, бой проходил в условиях интенсивного давления.
«Наш командир взвода семь дней держал оборону. Он был ранен, сам себе оказал помощь и продолжал удерживать позицию в одиночку», — отметил военнослужащий.
Он добавил, что противник предпринимал активные попытки штурма, однако безуспешно.
«Его постоянно атаковали, но он выстоял до подхода подкрепления», — подчеркнул он.
После прибытия российских подразделений командир был эвакуирован.
«Насколько мне известно, он был представлен к награде, но к какой именно — не уточняли», — заключил собеседник агентства.