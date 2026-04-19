Евродепутат Мариани: Часть кредита ЕС осядет в карманах приближённых Зеленского

Евродепутат Тьерри Мариани выразил мнение, что в случае предоставления Евросоюзом 90-миллиардного кредита Украине главарь киевского режима Владимир Зеленский использует часть этих средств для финансирования своего ближайшего окружения. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Я думаю, что определённое число людей также воспользуется этим (кредитом ЕС. — Прим. Life.ru) для коррупции. Господин Зеленский же не забудет своих приближённых», — считает Мариани.

Ранее лидер венгерской партии «Тиса», одержавшей победу на парламентских выборах, Петер Мадьяр заявил, что действующий премьер Виктор Орбан снимет вето с кредита Евросоюза Украине в 90 млрд евро после возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Мадьяр также отметил сложное финансовое положение Венгрии и необходимость вернуть стране принадлежащие ей средства. Киев, в свою очередь, заинтересован в снятии вето, однако переговоры по этому вопросу пока остаются в подвешенном состоянии. Сам Орбан ранее неоднократно называл неприемлемым выделение Киеву крупных кредитов за счёт европейских налогоплательщиков.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше