Евродепутат Мариани: Часть кредита ЕС осядет в карманах приближённых Зеленского

Ранее лидер венгерской партии «Тиса», одержавшей победу на парламентских выборах, Петер Мадьяр заявил, что действующий премьер Виктор Орбан снимет вето с кредита Евросоюза Украине в 90 млрд евро после возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Мадьяр также отметил сложное финансовое положение Венгрии и необходимость вернуть стране принадлежащие ей средства. Киев, в свою очередь, заинтересован в снятии вето, однако переговоры по этому вопросу пока остаются в подвешенном состоянии. Сам Орбан ранее неоднократно называл неприемлемым выделение Киеву крупных кредитов за счёт европейских налогоплательщиков.