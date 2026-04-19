СМИ: Трамп отказался от захвата острова Харк, опасаясь огромных потерь

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступал против высадки американских военных на иранский остров Харк, опасаясь возможных огромных потерь, пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
«Трамп выступал против отправки американских солдат для захвата острова Харк… Хотя его (Трампа. — Прим. ред.) уверяли, что миссия пройдет успешно, и что захват территории обеспечит доступ США к проливу, он беспокоился, что потери среди американцев будут непозволительно огромными», — сообщили газете источники.
Хозяин Белого дома опасался, что американские военные в этом случае станут «легкой добычей».
В конце марта Трамп заявил, что хотел бы забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы. Он также не исключал захвата острова Харк, через который проходит основной экспорт иранского топлива.
В том же месяце издание Politico писало, что более двух тысяч морских пехотинцев отправились на Ближний Восток с базы в Сан-Диего. Многие специалисты увязывали это с возможной операцией по захвату острова Харк.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов, а Тегеран по этой причине отказался разблокировать Ормузский пролив. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.