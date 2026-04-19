В Сеуле призвали Пхеньян остановить запуски баллистических ракет

СЕУЛ, 19 апреля. /ТАСС/. Управление нацбезопасности администрации президента Республики Корея провело срочное совещание и призвало КНДР остановить запуски баллистических ракет.
«Управление национальной безопасности на этом совещании провело всесторонний анализ и оценку влияния на безопасность Республики Корея запусков баллистических ракет, которые произошли еще раз спустя 11 дней», — информировали в администрации президента. «Были рассмотрены необходимые меры», — добавили в Сеуле. Ранее сообщалось о запуске 19 апреля нескольких баллистических ракет малой дальности из района города Синпхо в сторону Японского моря.
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён с 19 апреля отправляется в поездку в Индию и Вьетнам. «Поэтому профильным ведомствам было дано указание поддерживать полную готовность», — указывают в офисе главы государства. В Сеуле осудили действия КНДР как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и призвали прекратить пуски баллистических ракет.
Военные Республики Корея не исключают, что 19 апреля была испытана баллистическая ракета подводных лодок.