Соскин назвал стрельбу ТЦК в Киеве признаком конца режима Зеленского

Ранее в Киеве сотрудники территориального центра комплектования выстрелили в легковой автомобиль во время мероприятий по принудительной мобилизации. На опубликованных кадрах видно, как два микроавтобуса перекрыли движение седану. Водитель отказался выходить из машины. Люди в военной форме попытались выбить стёкла. После этого автомобиль оттолкнул машины военных и уехал. Один из представителей военкомата достал пистолет и начал стрелять вдогонку. Затем он стал собирать гильзы с асфальта. Позже ТЦК подтвердил факт стрельбы. В ведомстве заявили, что использовали резиновые пули. В отношении водителя возбудили уголовное дело за сопротивление властям.