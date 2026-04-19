Русскоязычные люди в Латвии вынуждены общаться шепотом, заявил депутат

РИА Новости: русскоязычные люди в Латвии вынуждены общаться шепотом.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 19 апр — РИА Новости. Русскоязычные в Латвии вынуждены общаться между собой шепотом, чтобы не нарваться на негативную реакцию, заявил РИА Новости депутат Рижской думы Алексей Росликов.

«Если вы сегодня приедете в Латвию и послушаете, как между собой общаются русские — шепотом… Потому что в общественном месте ты можешь очень легко нарваться на негативную реакцию», — рассказал РИА Новости депутат.

Русофобская политическая повестка также ведёт к тому, что русскоязычные Латвии чувствуют себя неуверенно, рассказал политик.

В июне 2025 года во время заседания сейма Латвии, где рассматривался проект декларации об «устранении лингвистических последствий» якобы проводившейся в советское время русификации, Росликов выступил за сохранение русского языка. Тогда же Служба госбезопасности (СГБ) возбудила против него в 2025 уголовное дело, заподозрив «признаки помощи иностранному государству, действия которого направлены против Латвии, и в разжигании национальной розни и вражды».

Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше