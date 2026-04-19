Три человека пострадали в результате атаки ВСУ на Таганрог

В Таганроге Ростовской области трое человек обратились за медицинской помощью после воздушной атаки на регион со стороны ВСУ.
Кроме того, по словам губернатора Юрия Слюсаря, в ходе нанесения ракетного удара по городу также пострадала коммерческая инфраструктура.
«Возник пожар на территории складских помещений. На месте происшествия работают сотрудники служб экстренного реагирования. Данные по разрушениям на земле уточняются», — написал глава области в Telegram-канале.
Помимо этого БПЛА был уничтожен также в Неклиновском районе. В этом районе информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Несколько часов назад в Ейске на Кубани в районе морского порта упали обломки БПЛА.
Днём ранее мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Брянскую область.