Три человека пострадали в результате атаки ВСУ на Таганрог

В Таганроге Ростовской области трое человек обратились за медицинской помощью после воздушной атаки на регион со стороны ВСУ.

В Таганроге Ростовской области трое человек обратились за медицинской помощью после воздушной атаки на регион со стороны ВСУ.

Кроме того, по словам губернатора Юрия Слюсаря, в ходе нанесения ракетного удара по городу также пострадала коммерческая инфраструктура.

«Возник пожар на территории складских помещений. На месте происшествия работают сотрудники служб экстренного реагирования. Данные по разрушениям на земле уточняются», — написал глава области в Telegram-канале.

Помимо этого БПЛА был уничтожен также в Неклиновском районе. В этом районе информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Несколько часов назад в Ейске на Кубани в районе морского порта упали обломки БПЛА.

Днём ранее мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Брянскую область.

Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
