Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге после ракетного удара загорелись склады

В Таганроге после ракетного удара возник пожар в складских помещениях.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Пожар начался на складах в Таганроге после ночного ракетного удара ВСУ по Ростовской области, три человека обратились за медицинской помощью, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в канале на платформе Max.

«Воздушная атака на Ростовскую область сегодня ночью снова принесла тяжелые последствия. В ходе нанесения ракетного удара по Таганрогу пострадала коммерческая инфраструктура. Возник пожар на территории складских помещений», — написал Слюсарь.

Три человека после атаки обратились за медицинской помощью. На месте происшествия работают сотрудники служб экстренного реагирования. Данные по разрушениям на земле уточняются.

Кроме того, добавил Слюсарь, беспилотник уничтожили в Неклиновском районе. Там информация о пострадавших и разрушениях на земле отсутствует.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

