В Таганроге после ракетного удара загорелись склады

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Пожар начался на складах в Таганроге после ночного ракетного удара ВСУ по Ростовской области, три человека обратились за медицинской помощью, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в канале на платформе Max.
«Воздушная атака на Ростовскую область сегодня ночью снова принесла тяжелые последствия. В ходе нанесения ракетного удара по Таганрогу пострадала коммерческая инфраструктура. Возник пожар на территории складских помещений», — написал Слюсарь.
Три человека после атаки обратились за медицинской помощью. На месте происшествия работают сотрудники служб экстренного реагирования. Данные по разрушениям на земле уточняются.
Кроме того, добавил Слюсарь, беспилотник уничтожили в Неклиновском районе. Там информация о пострадавших и разрушениях на земле отсутствует.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.