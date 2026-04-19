Офицер Иртыш: ВС РФ уничтожили около 15 пунктов управления БПЛА ВСУ за неделю

БЕЛГОРОД, 19 апреля. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили за неделю около 15 пунктов управления украинскими БПЛА ВСУ в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил старший офицер батареи с позывным Иртыш.
«Порядка 15 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ уничтожили расчеты 152-мм буксируемых пушек “Гиацинт-Б” 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Север” в Харьковской области за неделю», — рассказал он.
По словам Иртыша, благодаря дальности и точности орудия артиллеристы наносят поражение по орудиям, пунктам управления беспилотниками, которые наносят удары по пехоте ВС РФ. Уничтожение расчетов и точек запуска дронов ВСУ помогает мотострелковым подразделениям безопаснее выполнять задачи по освобождению населенных пунктов на территории Харьковской области.