Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командир Кредо: «Молнии-2» за сутки уничтожают около 10 целей в Сумской области

Командир взвода БПЛА сообщил, что расчеты беспилотников работают на дистанциях до 60 км.

КУРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Один расчет ударных беспилотников «Молния-2» беспилотных систем группировки войск «Север» за сутки уничтожает около 10 целей Вооруженных сил Украины в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир взвода БПЛА с позывным Кредо.

«Работаем на дальних дистанциях — до 60 км наш диапазон работы. В основном это укрепрайоны, пулеметные гнезда, которые мешают нашим бойцам продвигаться дальше для создания буферной зоны. Каждый день цели поступают. В день, если в среднем брать, от пяти до восьми целей поражается достоверно», — сказал он.

Кредо сообщил, что недавно на окраине населенного пункта в Сумской области был вычислен подвоз провизии для солдат ВСУ. Разведка передала данные о месте нахождения подвоза, а затем расчеты ударных БПЛА уничтожили позицию.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше