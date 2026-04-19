Командир Кредо: «Молнии-2» за сутки уничтожают около 10 целей в Сумской области

КУРСК, 19 апреля. /ТАСС/. Один расчет ударных беспилотников «Молния-2» беспилотных систем группировки войск «Север» за сутки уничтожает около 10 целей Вооруженных сил Украины в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир взвода БПЛА с позывным Кредо.
«Работаем на дальних дистанциях — до 60 км наш диапазон работы. В основном это укрепрайоны, пулеметные гнезда, которые мешают нашим бойцам продвигаться дальше для создания буферной зоны. Каждый день цели поступают. В день, если в среднем брать, от пяти до восьми целей поражается достоверно», — сказал он.
Кредо сообщил, что недавно на окраине населенного пункта в Сумской области был вычислен подвоз провизии для солдат ВСУ. Разведка передала данные о месте нахождения подвоза, а затем расчеты ударных БПЛА уничтожили позицию.