За ночь над регионами России сбито 13 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили 13 украинских БПЛА над регионами России.
Об этом сообщили в Минобороны страны.
По данным ведомства, беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
Ранее поступила информация, что в Таганроге Ростовской области трое человек обратились за медицинской помощью после воздушной атаки на регион со стороны ВСУ.
