Nikkei: конфликт на Ближнем Востоке негативно влияет на японский рынок сырья

В Японии из-за конфликта на Ближнем Востоке начали возникать перебои с нафтой — ключевым продуктом переработки нефти и главным компонентом всей нефтехимической отрасли.

Как отмечает газета Nikkei, соответствующая тенденция уже начала негативно сказываться на работе компаний страны.

«Опасения по поводу нехватки нафты… вынуждают японских производителей повышать цены и сокращать производство, несмотря на заверения премьер-министра Санаэ Такаити о том, что страна располагает четырехмесячным запасом», — говорится в статье.

При этом отмечается, что возможность компаний закупать жизненно важные нефтехимические продукты в среднесрочной и долгосрочной перспективе зависит от того, как будут развиваться переговоры между США и Ираном.

Ранее экономист Андрей Бунич выразил мнение, что мир переходит к периоду высоких цен на нефть, а полной разблокировки Ормузского пролива ожидать не стоит.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина также предупредила о новых проинфляционных рисках, связанных с перебоями поставок через Ормузский пролив.

Узнать больше по теме
«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
