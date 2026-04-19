Nikkei: конфликт на Ближнем Востоке негативно влияет на японский рынок сырья

В Японии из-за конфликта на Ближнем Востоке начали возникать перебои с нафтой — ключевым продуктом переработки нефти и главным компонентом всей нефтехимической отрасли.
Как отмечает газета Nikkei, соответствующая тенденция уже начала негативно сказываться на работе компаний страны.
«Опасения по поводу нехватки нафты… вынуждают японских производителей повышать цены и сокращать производство, несмотря на заверения премьер-министра Санаэ Такаити о том, что страна располагает четырехмесячным запасом», — говорится в статье.
При этом отмечается, что возможность компаний закупать жизненно важные нефтехимические продукты в среднесрочной и долгосрочной перспективе зависит от того, как будут развиваться переговоры между США и Ираном.
Ранее экономист Андрей Бунич выразил мнение, что мир переходит к периоду высоких цен на нефть, а полной разблокировки Ормузского пролива ожидать не стоит.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина также предупредила о новых проинфляционных рисках, связанных с перебоями поставок через Ормузский пролив.