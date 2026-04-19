Трамп несколько часов кричал на помощников из-за сбитого истребителя в Иране

«Это было в пятницу днём в почти пустом Западном крыле, вскоре после того, как президент узнал, что в Иране был сбит американский самолёт, а двое лётчиков пропали без вести. Трамп часами кричал на своих помощников. “Европейцы не помогают”, — повторял он снова и снова», — говорится в статье.