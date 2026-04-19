Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп несколько часов кричал на помощников из-за сбитого истребителя в Иране

Американский лидер Дональд Трамп на протяжении нескольких часов кричал на помощников после новостей о том, что Иран сбил истребитель F-15, а его пилоты пропали. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Источник: Life.ru

«Это было в пятницу днём в почти пустом Западном крыле, вскоре после того, как президент узнал, что в Иране был сбит американский самолёт, а двое лётчиков пропали без вести. Трамп часами кричал на своих помощников. “Европейцы не помогают”, — повторял он снова и снова», — говорится в статье.

Как отмечает издание, Трамп опасался повторения инцидента с захватом заложников 1979 года, когда иранские студенты удерживали американских дипломатов в Тегеране. На этом фоне он требовал немедленной организации поисково-спасательной операции для экипажа F-15E.

Кроме того, несмотря на то, что помощники получали сводки в постоянном режиме, они передавали республиканцу лишь самые важные обновления в деле, так как темперамент Трампа мог всё испортить.

Напомним, Дональд Трамп вскоре после эвакуации второго лётчика, заявил, что иранцам «повезло» сбить истребитель F-15 из ПЗРК. В то же время поиски второго лётчика могли сорваться из-за его религиозности. После приземления офицер передал короткое сообщение по радиосвязи. В эфире прозвучали слова: «Да пребудет с нами сила Господня». Это вызвало замешательство среди военных. Хозяин Белого дома отметил, что подобное мог бы сказать мусульманин.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в спецальном разделе Life.ru.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше