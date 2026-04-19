Почему потенциального премьера Болгарии называют «заменой Орбану»

19 апреля в Болгарии пройдут досрочные выборы в Народное собрание (однопалатный парламент). Они станут восьмыми по счету за последние пять лет, однако, возможно, приведут страну к выходу из затяжного политического кризиса. Опросы обещают победу созданной экс-президентом Руменом Радевым коалиции «Прогрессивная Болгария» (ПБ) — согласно данным AlphaResearch, она может опередить правящую правоцентристскую коалицию ГЕРБ-СДС во главе с Бойко Борисовым на 14,7 п.п. — 34,2 против 19,5%. Далее следует оппозиционный проевропейский альянс «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария» (ПП-ДБ) с 11,6%. Социологи также ожидают, что явка на этот раз может достичь рекордные 60% (на выборах в 2024-м — 39%).
Почему в Болгарии так часто проходят выборы.
62-летний Радев зарегистрировал свою партию в начале марта, отметив, что «это ответ на ожидания граждан, связанные с демонтажем олигархической модели коррупции». «Чтобы добиться этого, нам нужна решительная победа, и она зависит от голосов всех болгар», — продолжил он. В «Прогрессивную Болгарию» вошли несколько левых политических сил: партия «Наш народ», Социал-демократическая партия и движение «Социал-демократы». Впоследствии коалицию поддержала также партия «ВМРО — Болгарское национальное движение».
Радев ушел в отставку с поста президента в середине января на фоне продолжающихся в республике с осени прошлого года массовых протестов, участники которых выступают против экономической политики правительства и коррупции в республике. Президентом Болгарии она стал в 2017 году (ранее делал военную карьеру в авиации и дослужился до звания генерала), в 2021-м был переизбран и в соответствии с Конституцией страны не мог бы претендовать на третий срок. Покидая пост президента, он напомнил о кризисах, которые пережила страна, и принес извинения гражданам: «Сегодня я обращаюсь к вам в последний раз как президент Болгарии. Прежде всего я хотел бы попросить прощения. Спасибо за ваше терпение. Я признаю свои ошибки», — сказал тогда он. За месяц до этого пост премьера по той же причине покинул Росен Желязков, и в преддверии присоединения к еврозоне, которое началось 1 января 2026 года, Болгария оказалась с временным правительством.
Массовые протесты начались в стране после представления в середине ноября проекта бюджета на 2026 год. Он вызвал резкое общественное недовольство из-за планов правительства повысить пенсионные отчисления на 2% и увеличить налог на дивиденды с 5 до 10%. По призыву оппозиционной коалиции «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария» 1 декабря на улицы Софии вышли десятки тысяч человек, преимущественно молодежь; акции сопровождались столкновениями с полицией и применением слезоточивого газа. На следующий день правительство отозвало законопроект и представило пересмотренный вариант бюджета, ограничив повышение отчислений 1% и сократив капитальные расходы для удержания дефицита в пределах 3% ВВП. Однако это не остановило протестную волну. Требования участников акций расширились до отставки правительства.
При этом Болгария находится в состоянии затяжного политического кризиса с 2020 года, следствием чего стала череда внеочередных парламентских выборов и частая смена правительства. С 2021 года страной управляли преимущественно технические кабинеты, сформированные на внепартийной основе. После досрочных парламентских выборов 2024 года был сформирован кабинет во главе с Желязковым. В правящую коалицию вошли партия ГЕРБ (66 мест в парламенте), ее традиционный соперник — Болгарская социалистическая партия (БСП), а также популистская партия «Есть такой народ» (ЕТН), созданная телеведущим Слави Трифоновым. Блок «Движение за права и свободы — Новое начало» формально в коалицию не входил, однако поддерживал правительство, что обеспечивало кабинету поддержку 125 из 240 депутатов Народного собрания.
По данным Eurostat за 2025 год, Болгария входит в тройку стран ЕС с самым высоким уровнем коррупции (наряду с Венгрией и Румынией). Лидер ГЕРБ Бойко Борисов, трижды занимавший пост главы правительства с 2009 по 2021 гг., в марте 2022-го был арестован болгарской полицией в связи с расследованием Генпрокуратуры ЕС дела о мошенничестве и злоупотреблениях со стороны Болгарии при расходовании средств блока. После массовых протестов сторонников ГЕРБ его освободили. Адвокат экс-премьера сообщил, что тот проходил по делу в качестве свидетеля. Впоследствии суд признал этот арест незаконным. С тех пор имя Борисова ассоциируется у многих болгар с коррупцией.
В начале 2025-го Еврокомиссия решила заморозить предоставление Болгарии второго транша в рамках Плана по восстановлению и устойчивости в размере €653 млн. В Брюсселе это объяснили тем, что страна не преуспевает в проведении соответствующих реформ. Ранее также был приостановлен доступ болгарских агентств к фондам ЕС из-за недостаточных мер по борьбе с коррупцией и нецелевого использования сотен миллионов евро.
Хотя актуальные опросы указывают на победу партии Радева, вряд ли ей удастся получить большинство в парламенте без младших партнеров. Во время предвыборного митинга в Софии 16 апреля, в котором приняли участие 15 тыс. человек, Радев заявил, что его партия способна самостоятельно управлять страной. «Мы будем стремиться к абсолютному большинству», — заявил он, подчеркнув при этом, что не вступит в коалицию с ГЕРБ или альянсом ПП-ДБ. Вместе с тем он ничего не сказал о сотрудничестве с небольшими ультраправыми партиями, включая «Возрождение», которая сейчас имеет в парламенте 33 мандата, считается пророссийской и выступает против вхождения страны в еврозону, критикуя «неоколониальную зависимость» от ЕС и НАТО.
Выборы в Национальное собрание Болгарии проходят по пропорциональной системе. В парламенте 240 мест. Для формирования конституционного большинства необходимо набрать минимум 121 голос (больше половины от общего числа депутатов). Проходной барьер для партий — 4% голосов.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Николай Подчасов отмечает, что Радеву, скорее всего, предстоит довольно сложный выбор союзников. «Помимо его коалиции, в парламент уверенно проходят четыре игрока. Два из них — центристские ГЕРБ и “Движение за права и свободы” — на протяжении последних десяти лет подвергались последовательной критике президента за нелегитимные и коррупционные практики. Третий игрок — праволиберальная коалиция ПП-ДБ — является главным “ястребом” в болгарской политике, выступая за самую решительную поддержку Украины. Четвертый потенциальный участник парламента — ультраправая партия “Возрождение”, известная скандальными заявлениями и эпатажным стилем поведения», — заявил РБК эксперт.
По его мнению, коалиция с любым из игроков будет для Радева «проигрышным шагом» и приведет к разочарованию части электората. Более того, каждая из проходящих в парламент партий будет работать на развал будущей правящей коалиции и на подрыв репутации «Прогрессивной Болгарии». «Но и не вступить в коалицию Радеву будет сложно. Правительство меньшинства окажется под ударом со стороны всех четырех конкурентов. А попытка спровоцировать новые выборы вызовет падение избирательной активности и рейтингов Радева», — добавил Подчасов.
Как может измениться внешнеполитический курс страны.
Politico, Table и Balkan Insight полагают, что Радев может «заменить» в международной политике Виктора Орбана — уходящего премьер-министра Венгрии, чья партия ФИДЕС потерпела поражение на недавних выборах. Орбан продвигал идею прагматичного сотрудничества с Россией после начала конфликта на Украине, а также зачастую вступал в спор с Брюсселем, блокируя санкции против Москвы и пакеты помощи для Киева.
Радев открыто поддерживает восстановление полноценного диалога с Москвой. «Болгария — единственная страна в Евросоюзе, которая одновременно и славянская, и православная. Мы можем быть очень важным звеном в механизме по восстановлению отношений с Россией», — цитирует его недавнее заявление Reuters. Он также выступал против ускоренного вступления Украины в НАТО и высказывался за предотвращение прямого вовлечения альянса в конфликт.
Politico отмечает, что ЕС обеспокоен возможной победой Радева из-за его позиции по украинскому конфликту: «Его политическая повестка остается туманной, поэтому у Брюсселя есть все основания для того, чтобы относиться к нему с настороженностью».
Научный сотрудник Института славяноведения РАН Никита Гусев убежден, что в случае победы Радева ожидать каких-то кардинальных изменений в болгарской политике на украинском и российском направлениях не приходится. «Болгария остается страной, которая сильно зависит от финансирования ЕС. Страна вынуждена оглядываться на Брюссель, с одной стороны, а с другой — на Вашингтон как лидера НАТО. Учитывая, что сейчас в альянсе происходит кризис, София будет, видимо, следовать общеевропейскому курсу», — заявил он РБК.
Однако, по мнению эксперта, правительство Радева «не будет бежать впереди паровоза» и проявлять инициативу, чтобы угодить еврочиновникам. «Можно ожидать более сбалансированной позиции. Возможно, каких-то отговорок о том, что Болгария ничего не может поставить Украине из-за сложной экономической ситуации. Тем не менее рассчитывать на то, что Радев добьется, например, снятия санкций с России, не представляется возможным», — подчеркивает Гусев, указывая на то, что Радева неуместно называть пророссийским кандидатом только потому, что он не является «проевропейским». «Становясь передаточным звеном между Россией и ЕС, он все равно не становится политиком поистине глобального масштаба, поскольку ни экономический, ни военный потенциал Болгарии ему этого обеспечить не может», — заключает эксперт.
Подчасов отмечает, что на протяжении всей своей политической карьеры Радев неуклонно и последовательно боролся с попытками налепить на него ярлыки с приставкой «про-». «Он настаивал, что не является ни “проамериканским”, ни “пророссийским” политиком, что единственные интересы, которые он защищает, это интересы Болгарии. С его точки зрения, членство в НАТО соответствует этим интересам, а вовлечение в конфликт на Украине — нет. Для Болгарии, по его мнению, выгоден мир в соседнем регионе и взаимовыгодные экономические и культурные связи с Россией», — подчеркивает эксперт.
По его прогнозу, возможность Радева изменить курс болгарской внешней политики напрямую зависит от его способности создать устойчивое, сплоченное правительство и парламентское большинство. «В нынешних условиях реализация этой задачи трудновыполнима. Более вероятно, что на первых порах бывшему президенту придется сконцентрироваться на внутренней политике, избегая резких шагов на внешней арене. Если Радев сможет создать кабинет министров в рамках следующего парламента, скорее всего, мы увидим некоторое смягчение риторики в отношении России. Что же касается более значительных перемен, то их, возможно, придется ждать несколько дольше», — резюмирует эксперт.