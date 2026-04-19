Почему потенциального премьера Болгарии называют «заменой Орбану»

Радев ушел в отставку с поста президента в середине января на фоне продолжающихся в республике с осени прошлого года массовых протестов, участники которых выступают против экономической политики правительства и коррупции в республике. Президентом Болгарии она стал в 2017 году (ранее делал военную карьеру в авиации и дослужился до звания генерала), в 2021-м был переизбран и в соответствии с Конституцией страны не мог бы претендовать на третий срок. Покидая пост президента, он напомнил о кризисах, которые пережила страна, и принес извинения гражданам: «Сегодня я обращаюсь к вам в последний раз как президент Болгарии. Прежде всего я хотел бы попросить прощения. Спасибо за ваше терпение. Я признаю свои ошибки», — сказал тогда он. За месяц до этого пост премьера по той же причине покинул Росен Желязков, и в преддверии присоединения к еврозоне, которое началось 1 января 2026 года, Болгария оказалась с временным правительством.