В Сумской области уничтожены резервы 80-й бригады ВСУ

По данным источника, информацию подтвердил анализ некрологов. Он показал, что военнослужащие погибли в результате огневого поражения. Речь идёт о подразделениях 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Источник отметил, что ранее эту бригаду экстренно доукомплектовывали пограничниками. На данном участке действуют подразделения группировки «Север».
В Минобороны России сообщали, что за сутки противник на этом направлении потерял до 190 человек. Также уничтожили технику, артиллерию, станции радиоэлектронной борьбы и склады с материальными средствами и боеприпасами.
Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие опасаются отправки на сумское направление. Среди бойцов ВСУ распространено мнение, что после отправки в Сумскую область они не смогут вернуться или дождаться ротации. Бывшего спецназовца ВСУ предупредили, что отправка в Сумы — это билет в один конец. Его побратимы посоветовали избегать участия в боях в этом районе.
