ВСУ нанесли ракетный удар по Таганрогу, пострадали трое. Военная операция, день 1516-й

09:10 Участникам СВО в Бердянске передали подарки от Владимирской области: спецсредства, мобильную баню-палатку, пасхальные куличи, сообщил губернатор Александр Авдеев.
«Сердечная благодарность от участников СВО за помощь предприятиям, предпринимателям, нашим коллегам из правительства, муниципалитетов и просто неравнодушным землякам. Ребята ждут не только гуманитарный груз, им греет душу, что на малой родине их помнят и болеют за них. Одобрение и поддержка — вот то, что лучше всего укрепляет боевой дух», — написал глава Владимирской области.
08:46 В ночь на 19 апреля БПЛА «Герань» атаковали военные цели ВСУ в Чернигове и окрестностях, Сумах и области, а также в Днепропетровской, Харьковской, Одесской и контролируемой ВСУ части Запорожской области, сообщила «Украина.ру».
08:25 ⚡️ В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 13 БПЛА самолетного типа ВСУ. Дроны уничтожили в Белгородской, Курской, Ростовской областях, Краснодарском крае, в Крыму и над акваторией Азовского моря.
08:20 ❗️ Почти пять тысяч мирных жителей Донбасса погибли из-за агрессии со стороны киевского режима с 2014 года, еще более 13 тысяч получили ранения, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
08:10 В Ейске из-за падения обломков БПЛА в трех частных домах выбило окна, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
«Пострадавших нет. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы», — уточнили в оперативном штабе.
08:06 Ночью ВСУ атаковали ракетами Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«В Таганроге — трое человек обратились за медицинской помощью, которая им была оказана медиками. В ходе нанесения ракетного удара по Таганрогу пострадала коммерческая инфраструктура. Возник пожар на территории складских помещений. На месте происшествия работают сотрудники служб экстренного реагирования. Данные по разрушениям на земле уточняются», — написал глава региона.
В Неклиновском районе уничтожили БПЛА, в регионе объявили беспилотную опасность.
08:00 Сегодня 1516-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.