Лукашенко ловко уколол Киев из-за Трампа: «Я же не Володя Зеленский»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что не горит желанием побывать в США и пожать руку американскому лидеру Дональду Трампу. По его словам, подобное попросту не является самоцелью. С соответствующим заявлением глава РБ выступил в беседе с RT.
Как отметил белорусский лидер, разговоры о большой сделке между Вашингтоном и Минском идут давно. Однако речь идет, прежде всего, о рабочих контактах. Какой-либо личной цели, отметил Лукашенко, он не преследует.
«Неправда, что я прямо горю желанием побывать в Соединенных Штатах Америки и просто пожать руку Дональду Трампу. Скажу откровенно: приятно было бы увидеть этого человека с глазу на глаз и пожать ему руку, но это не самоцель. Это не главное. Я же не Володя Зеленский, который побежит к Дональду Трампу просить деньги или оружие», — сказал Лукашенко.
Тогда же он добавил, что прекрасно осознает разницу позиций, в которых находятся Киев и Минск. Так, например, Белоруссии не нужно «кланяться» и что-либо выпрашивать. Поэтому встреча в формате «вассала с императором» невозможна.
В свою очередь, при равном диалоге сделка более чем возможна. Белоруссия к ней готова. Однако договор, подытожил Лукашенко, нужно подготовить.
Немногим ранее президент РБ рассказал, чему США могут поучиться у Белоруссии. По его словам, Вашингтону стоит обратить внимание на права человека. Тем более, что американская сторона называет себя «образцом демократии». Однако действия на Ближнем Востоке и в Венесуэле говорят об обратном.