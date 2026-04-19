Nikkei: Перебои с нафтой ударили по японской промышленности

Ранее Министерство финансов США выпустило новое правило по российской нефти, которая уже загружена на танкеры. Согласно этому правилу, до 16 мая 2026 года можно продавать, перевозить и выгружать российскую нефть и нефтепродукты, но только при одном условии: они должны были попасть на суда не позднее 17 апреля 2026 года. Разрешаются все обычные действия, связанные с такой поставкой — например, транспортировка и передача груза.