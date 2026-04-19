Лукашенко о возможной встрече с Трампом: это не петушиная политика

Президент Беларуси отметил, что речь о большой сделке между республикой и США идет с первых дней белорусско-американских переговоров. При этом встреча лидеров двух стран ради встречи — это не то, к чему стремится официальный Минск, подчеркнул Лукашенко.
«Неправда, что я горю желанием побывать в Америке и просто пожать руку Дональду Трампу», — сказал президент, отвечая на вопрос журналиста о планируемой встрече двух лидеров.
При этом он подчеркнул, что «приятно было бы увидеть этого человека (Трампа — Sputnik) с глазу на глаз и пожать ему руку, но это не самоцель, это не главное». По словам Лукашенко, Беларуси не нужно от США ни денег, ни оружия, как это необходимо, например Владимиру Зеленскому.
Лукашенко подчеркнул, что позиция официального Минска «радикально отличается от позиции Зеленского».
«Я ж не Володя Зеленский, который побежит к Дональду Трампу просить деньги или оружие. Мне это надо? Надо. И деньги неплохо, и оружие неплохо. Но я ж понимаю, что я в такой ситуации, которая радикально отличается от позиции Зеленского. Мне кланяться и выпрашивать чего-то не надо. Было бы неплохо, но пока обходимся и без этого», — отметил глава белорусского государства.
И это, по словам белорусского лидера, «не какая-то напыщенность и не петушиная политика», это политика «реального президента, который уважает свой народ».
«Если американская сторона видит, что завтра будет встреча вассала с императором, этого тоже не будет. Это не какая-то напыщенность и не петушиная политика. Нет. Это политика реального президента, который уважает свой народ. Я готов к этой встрече. Мы готовы к этой сделке, но ее нужно подготовить, чтобы там были интересы и США, и Беларуси», — подчеркнул Лукашенко.
По его словам, у Минска много вопросов к американской стороне, которые нужно урегулировать, включая западные санкции против Беларуси, которые, как показала жизнь, не достигли своей цели.
Президент отметил, что как только возможная встреча лидеров двух государств будет подготовлена соответствующим образом «на низком уровне», он готовы встретиться с Трампом и подписать это соглашение.
Ранее пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт подтвердила, что Минск рассматривает возможность личной встречи президентов Беларуси и США.
«Большая сделка».
По итогам встречи стало известно, что США сняли свои санкции в отношении двух банков и Минфина Беларуси, а также из всех санкционных списков исключены Белорусская калийная компания и «Беларуськалий». В этот же день Лукашенко помиловал 250 осужденных за экстремистские преступления, о чем просила американская сторона.
В пятницу президент Беларуси сообщил журналистам, что Минск готовится заключить «большую сделку» с Вашингтоном.