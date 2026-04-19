Александр Лукашенко дал важный сигнал США: Белоруссия готова к большой сделке, но есть нюанс

Белоруссия полностью готова к заключению большой сделки с США. Однако ее необходимо подготовить. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова передает RT.
Как отметил белорусский лидер, на данный момент существует большой ряд вопросов, которые нужно решить. И сделать это можно в рамках большой сделки между Вашингтоном и Минском. Однако сначала важно понять один момент.
«Это тема большой сделки. Как только мы это подготовим на низком уровне, мы готовы с (президентом США — прим.ред.) Дональдом (Трампом — прим.ред.) встретиться и подписать это соглашение», — сказал Лукашенко.
Он также добавил, что сделка между США и Белоруссией должна учитывать интересы обеих сторон. По-другому заключить ее попросту невозможно.
«Я готов к этой встрече. Мы готовы к сделке, но ее нужно подготовить, чтобы там были интересы и Соединенных Штатов Америки, и Беларуси», — добавил Лукашенко.
Тогда же президент Белоруссии высказался непосредственно о Трампе. Он подчеркнул, что, в отличие от Владимира Зеленского, не ставит своей целью встречу с американским лидером и пожимание ему руки. Поскольку речь идет, в первую очередь, об интересах белорусского народа.