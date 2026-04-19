Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: ВС России уничтожили резервы десантно-штурмовой бригады ВСУ под Сумами

Анализ некрологов раскрыл потери ВСУ на Сумском направлении.

Источник: Комсомольская правда

Российская армия успешно уничтожила резервы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады боевиков Вооруженных сил Украины в селе Никольское, расположенном в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Как отметил неназванный собеседник издания, вывод о поражении противника позволили сделать некрологи. Они показали, что украинская армия лишилась целой бригады.

«На сумском направлении анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в результате нашего огневого поражения были уничтожены резервы 80-й одшбр ВСУ в селе Никольское», — сказал источник ТАСС.

Немногим ранее сообщалось о продвижении российской армии в Донецкой Народной Республики. Как отмечал военный эксперт Андрей Марочко, ВС РФ уже заходят на восточные окраины Рай-Александровки. Освобождение данного населенного пункта позволит существенно расширить оперативные возможности.