Подмога из дома: Пленный боец ВСУ раскрыл отчаянную схему побегов мобилизованных с учений

Ранее, 11 апреля Россия и Украина обменялись военнопленными — по формуле «175 на 175». Перед тем как отправить их в Россию самолётом, освобождённые бойцы находились в Белоруссии. Там им сразу оказали первую медицинскую и психологическую помощь. В России все они пройдут полное лечение и реабилитацию в военных госпиталях. Кроме того, в рамках этого обмена на родину вернулись ещё семь жителей Курской области.