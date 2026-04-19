Лукашенко объяснил конечную цель США в переговорах с Беларусью

МИНСК, 19 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко допустил, что заключением «большой сделки» с Беларусью американский лидер Дональд Трамп хочет наладить отношения с Россией, об этом он заявил в интервью ведущему телеканала RT Рику Санчесу.

Лукашенко подчеркнул, что был бы рад, если бы за переговорами с Минском Вашингтон видел конечной целью нормализацию отношений с Москвой.

«Не знаю, но я был бы рад, если бы Трамп к конечном счете, в конечном итоге видел бы гораздо больше. Поэтому я думаю это вполне возможно. Может он прощупывает некую позицию Беларуси, проецирует ее на Россию. Это было бы нормально и разумно», — отметил белорусский лидер.

Он также подчеркнул, что Беларусь готова способствовать этому и будет делать все возможное.

«По крайней мере будем мы для этого делать все, потому что понимаем, если вы договоритесь — американцы с Россией — для нас это будет в два раза лучше, чем вы договоритесь с нами», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского президента, Вашингтону просто необходимо договориться с Москвой, причем делать это сейчас.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин — человек, с которым можно не просто разговаривать, а договариваться. Но при этом американская сторона должна давать себе отчет: если она что-то обещает, это нужно выполнять.

«Вам (американцам — Sputnik) надо договориться с Россией, и вам надо договориться с Россией особенно в президентство Путина. Это такой человек, с которым можно не просто разговаривать, а договариваться. Но надо четко понимать: пообещал что-то — надо сделать», — подчеркнул глава белорусского государства.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше