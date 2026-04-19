Лукашенко объяснил конечную цель США в переговорах с Беларусью

Лукашенко подчеркнул, что был бы рад, если бы за переговорами с Минском Вашингтон видел конечной целью нормализацию отношений с Москвой.
«Не знаю, но я был бы рад, если бы Трамп к конечном счете, в конечном итоге видел бы гораздо больше. Поэтому я думаю это вполне возможно. Может он прощупывает некую позицию Беларуси, проецирует ее на Россию. Это было бы нормально и разумно», — отметил белорусский лидер.
Он также подчеркнул, что Беларусь готова способствовать этому и будет делать все возможное.
«По крайней мере будем мы для этого делать все, потому что понимаем, если вы договоритесь — американцы с Россией — для нас это будет в два раза лучше, чем вы договоритесь с нами», — сказал Лукашенко.
По словам белорусского президента, Вашингтону просто необходимо договориться с Москвой, причем делать это сейчас.
Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин — человек, с которым можно не просто разговаривать, а договариваться. Но при этом американская сторона должна давать себе отчет: если она что-то обещает, это нужно выполнять.
«Вам (американцам — Sputnik) надо договориться с Россией, и вам надо договориться с Россией особенно в президентство Путина. Это такой человек, с которым можно не просто разговаривать, а договариваться. Но надо четко понимать: пообещал что-то — надо сделать», — подчеркнул глава белорусского государства.