Лукашенко сказал, когда Беларусь и США заключат большую сделку

Лукашенко раскрыл, когда Беларусь и США могут заключить большую сделку.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу Russia Today сказал, когда Беларусь и США заключат большую сделку. Подробности приводит БелТА.

— Американцы должны понять (многие в Европе поняли), что санкции не сыграли своей роли. Мы приспособились, поэтому политзаключенные, санкции… Слушайте, это мелочь, — заметил глава республики.

По словам Александра Лукашенко, у белорусской и американской сторон есть гораздо больше вопросов, которые необходимо урегулировать. Именно это и есть тема большой сделки:

— Как только мы это подготовим на низком уровне, мы готовы с Дональдом встретиться и подписать это соглашение.

Президент Беларуси обратил внимание, что в указанной сделке должны быть учтены и интересы Беларуси, и США. И заявил про готовность к встрече.

— Мы готовы к сделке, но ее нужно подготовить, чтобы там были интересы и Соединенных Штатов Америки, и Беларуси, — подчеркнул глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, почему Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии.

Тем временем Лукашенко сказал, на чем не скупиться в Беларуси.

Также глава государства раскрыл, чему США могут поучиться у Беларуси.

