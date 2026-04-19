Лукашенко сказал, когда Беларусь и США заключат большую сделку

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу Russia Today сказал, когда Беларусь и США заключат большую сделку. Подробности приводит БелТА.
— Американцы должны понять (многие в Европе поняли), что санкции не сыграли своей роли. Мы приспособились, поэтому политзаключенные, санкции… Слушайте, это мелочь, — заметил глава республики.
По словам Александра Лукашенко, у белорусской и американской сторон есть гораздо больше вопросов, которые необходимо урегулировать. Именно это и есть тема большой сделки:
— Как только мы это подготовим на низком уровне, мы готовы с Дональдом встретиться и подписать это соглашение.
Президент Беларуси обратил внимание, что в указанной сделке должны быть учтены и интересы Беларуси, и США. И заявил про готовность к встрече.
— Мы готовы к сделке, но ее нужно подготовить, чтобы там были интересы и Соединенных Штатов Америки, и Беларуси, — подчеркнул глава государства.
