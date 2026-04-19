«Всего через два дня после того, как министр финансов Бессент заявил, что США не вернут отмену санкций (против России), мы отменяем их. Так что, серьёзно, что мы вообще делаем? Почему он ещё не уволен?», — возмущался военный.
По словам эксперта, Бессент превратил Америку в посмешище — сначала отказал России, а затем выдал новое разрешение на покупку нефти. США движутся совершенно не в том направлении, заключил Дэвис.
Напомним, что сперва Скотт Бессент заявил, что США не намерены продлевать лицензии на покупку российской нефти. В Кремле ожидали такого исхода, однако уже скоро американский Минфин всё-таки разрешил проводить операции, связанные с продажей, перевозкой и разгрузкой сырой нефти и нефтепродуктов из России.
