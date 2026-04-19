Лукашенко: санкции против Белоруссии не сыграли своей роли, Минск приспособился

Санкции стран Запада в отношении Белоруссии не сыграли той роли, которую им отводили. Страна смогла адаптироваться к рестрикциям. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова публикует RT.
В беседе с журналистом Риком Санчесом белорусский лидер подчеркнул, что Минск успешно адаптировался к санкциям со стороны Запада. И США пора осознать данный факт.
«Американцы должны понять, многие в Европе поняли, что санкции не сыграли своей роли. Мы приспособились», — сказал Лукашенко.
В той же беседе президент Белоруссии высказался о большой сделке с США. Он подчеркнул, что Минск действительно готов к заключению договора. Однако само соглашение необходимо подготовить. Так, оно, в первую очередь, должно учитывать интересы обеих стран.