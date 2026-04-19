Фактор защиты: Лукашенко рассказал, зачем в Беларуси ядерное оружие из РФ

«Как вы думаете, зачем мне было это тактическое ядерное оружие сюда завозить и баламутить целый мир? Кого-то пугать? Да нет. Это фактор нашей защиты, нашей безопасности», — пояснил Лукашенко.
Более того, глава государства отметил, что к оборонному потенциалу Беларуси добавляется и российский потенциал, с учетом того, что Минск и Москва — ближайшие союзники.
Договоренность о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси была достигнута на высшем уровне в марте 2023 года. Тогда президент России Владимир Путин обращал внимание, что таким образом РФ не нарушает никаких международных обязательств. Фактически Москва сделала то же, что в течение десятилетий практиковал США, размещая свое тактическое ядерное оружие на территории Европы.
В июне того же года стало известно, что первые ядерные заряды доставлены на белорусскую территорию. В октябре 2025 года Лукашенко также пояснял, что Беларусь заменила российское ядерное оружие на еще более новое, тоже из РФ.
«Мы его вывезли в Россию и новейшее завезли. Его привели в порядок», — говорил он тогда.
Кроме того, в декабре 2024 году Москва и Минск подписали договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. В соответствии с ним, обе страны рассматривают вооруженное нападение на одну из сторон как акт агрессии против Беларуси и России в целом.
В договоре сказано, что в таком случае стороны будут предпринимать ответные меры с использованием всех имеющихся сил и средств.
«Ядерное оружие Российской Федерации может быть применено в ответ на применение против любой из Сторон ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против любой из Сторон с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности», — гласит документ.