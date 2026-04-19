Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Встречи вассала с императором не будет, и это не петушиная политика». Лукашенко сказал, какой видит свою встречу с Дональдом Трампом

Лукашенко: встреча с Трампом не будет встречей вассала и императора.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу Russia Today заявил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом не будет встречей вассала и императора. Об этом сообщает БелТА.

Глава государства уточнил, что сама встреча с его американским коллегой для него не является самоцелью:

— Неправда, что я прямо горю желанием побывать в Соединенных Штатах Америки и просто пожать руку Дональду Трампу.

По словам Александра Лукашенко, ему было бы приятно увидеть Трампа с глазу на глаз, пожать ему руку. Однако, заметил глава Беларуси, это не самоцель и это не главное.

Глава Беларуси сообщил, какой именно он видит свою возможную встречу с лидером США:

— Если американская сторона видит, что завтра будет встреча вассала с императором, этого не будет. Это не какая-то напыщенность, не петушиная какая-то политика.

Лукашенко заметил: это должна быть политика реального президента, уважающего свой народ.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил про встречу с президентом США Дональдом Трампом у него дома во Флориде.

Тем временем Лукашенко сказал, когда Беларусь и США заключат большую сделку.

Также глава Беларуси сказал, почему Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии.

