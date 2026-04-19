«Встречи вассала с императором не будет, и это не петушиная политика». Лукашенко сказал, какой видит свою встречу с Дональдом Трампом

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу Russia Today заявил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом не будет встречей вассала и императора. Об этом сообщает БелТА.
Глава государства уточнил, что сама встреча с его американским коллегой для него не является самоцелью:
— Неправда, что я прямо горю желанием побывать в Соединенных Штатах Америки и просто пожать руку Дональду Трампу.
По словам Александра Лукашенко, ему было бы приятно увидеть Трампа с глазу на глаз, пожать ему руку. Однако, заметил глава Беларуси, это не самоцель и это не главное.
Глава Беларуси сообщил, какой именно он видит свою возможную встречу с лидером США:
— Если американская сторона видит, что завтра будет встреча вассала с императором, этого не будет. Это не какая-то напыщенность, не петушиная какая-то политика.
Лукашенко заметил: это должна быть политика реального президента, уважающего свой народ.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил про встречу с президентом США Дональдом Трампом у него дома во Флориде.
