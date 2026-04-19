Мединский: число жертв геноцида народа СССР рассчитывается только математически

Число жертв геноцида советского народа можно определить лишь с помощью математических расчетов. Об этом ТАСС заявил помощник президента и председатель РВИО Владимир Мединский.
По его словам, из-за масштабов преступлений точный подсчет невозможен, поэтому используются демографические методы. Учитываются данные о рождаемости, смертности, заболеваниях и переписи населения до и после Великой Отечественной войны.
«В условиях колоссального масштаба зверств и преступлений на войне мы фактически можем только математическими формулами рассчитать число уничтоженных мирных жителей», — сказал Мединский.
Он также отметил, что около 60% советских граждан, попавших в плен к нацистской Германии, погибли в концлагерях или лагерях для военнопленных.
Немногим ранее ФСБ рассекретила архив о преступлениях нацистов против советских военнопленных. Документы содержат сведения о массовых убийствах в лагерях. По данным следствия, только на одной территории Украины погибли тысячи человек, часть узников была расстреляна при попытке побега. Также зафиксированы факты применения смертельных инъекций и других форм уничтожения пленных.