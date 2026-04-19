Лукашенко отказался от встречи с Трампом в формате «вассал и император»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что его возможная встреча с президентом США Дональдом Трампом не должна быть «встречей вассала и императора» — это политика реального главы государства, который уважает свой народ. Об этом он сказал в интервью RT.

«Если американская сторона видит, что завтра будет встреча вассала с императором, этого не будет», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что это не напыщенность и не «петушиная политика», а подход настоящего лидера, с уважением относящегося к своему народу.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что ведёт диалог с западными странами, прекрасно понимая, что он «не их сукин сын». По его словам, эту позицию осознают и на Западе, поэтому и отношение к нему складывается соответствующее.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше