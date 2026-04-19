Лукашенко: Для России неприемлемо потерять Белоруссию

По словам политика, Россия официально взяла на себя обязательство применить весь свой арсенал в случае агрессии против Белоруссии. По его словам, потерять РБ для РФ неприемлемо.
«Мы ближайшие их союзники. Потерять сегодня Беларусь для России неприемлемо. Как у нас раньше говорили: значит, враг будет стоять в Смоленске, под Москвой. Это для России неприемлемо», — сказал Лукашенко в эксклюзивном интервью ведущему RT Рику Санчесу.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что не будет кланяться и выпрашивать что-либо у США, поскольку его ситуация радикально отличается от положения Владимира Зеленского. По словам президента, РБ не отказалась бы от денег и оружия, но просить об этом Минск не намерен.
