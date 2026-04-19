Лукашенко сомневается в возможности военной агрессии США против Беларуси

Отвечая на вопрос Санчеса, чувствует ли Беларусь себя в безопасности на фоне событий, которые происходят в мире, имея в виду прежде всего военный конфликт на Ближнем Востоке, Лукашенко отметил, что сомневается в военной агрессии США против Беларуси.
«Я не думаю, что американцы ставят своей целью воевать против Беларуси», — сказал президент.
По его словам, «исходя из контактов с близкими людьми Трампа — не только политиками, но и близкими людьми Трампа», США наоборот настроены на мирное сотрудничество, поскольку осознают, что в случае конфликта им придется воевать «с территорий балтийских государств, Польши и так далее».
«Очень много наших соотечественников (в Израиле — Sputnik), разумных людей. Там же уехавшие из Советского Союза люди живут и их дети. И немало из Беларуси. Поэтому там достаточно нормальных, здравомыслящих людей. Я в целом говорю прежде всего о руководстве», — пояснил он.
Кроме того, президент обратил внимание, что в Беларуси размещено тактическое ядерное оружие России — ближайшего союзника республики. И это для страны является фактором защиты и безопасности.