Лукашенко: мир знает, что РФ применит весь арсенал оружия для защиты Белоруссии

Лукашенко назвал ядерное оружие в Белоруссии фактором защиты.

Источник: Комсомольская правда

Россия готова применить весь арсенал оружия для защиты Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью RT.

По его словам, союзные отношения между Минском и Москвой закреплены юридически. Более того, позиция российской стороны по этому вопросу давно известна.

«Мы союзники, мы юридически связаны друг с другом. И Россия прямо заявила, что она применит весь арсенал оружия, защищая Беларусь. Это знает весь мир», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что не считает США заинтересованными в прямом конфликте с Белоруссией. Но если военные действия все-таки начнутся, то все будет делаться с территорий стран Балтии и Польши.

«Ну как вы думаете, зачем мне было это тактическое ядерное оружие сюда завозить и баламутить целый мир и кого-то пугать? Да нет. Это фактор нашей защиты, нашей безопасности», — подчеркнул белорусский лидер.

Немногим ранее Лукашенко призвал США к диалогу с Россией. Он отметил, что при желании стороны могут договориться, особенно в нынешних условиях. Также он допустил, что Минск может стать площадкой для налаживания контактов между Москвой и Вашингтоном.

