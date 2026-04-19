Лукашенко: мир знает, что РФ применит весь арсенал оружия для защиты Белоруссии

Россия готова применить весь арсенал оружия для защиты Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью RT.
По его словам, союзные отношения между Минском и Москвой закреплены юридически. Более того, позиция российской стороны по этому вопросу давно известна.
«Мы союзники, мы юридически связаны друг с другом. И Россия прямо заявила, что она применит весь арсенал оружия, защищая Беларусь. Это знает весь мир», — сказал Лукашенко.
Он добавил, что не считает США заинтересованными в прямом конфликте с Белоруссией. Но если военные действия все-таки начнутся, то все будет делаться с территорий стран Балтии и Польши.
«Ну как вы думаете, зачем мне было это тактическое ядерное оружие сюда завозить и баламутить целый мир и кого-то пугать? Да нет. Это фактор нашей защиты, нашей безопасности», — подчеркнул белорусский лидер.
Немногим ранее Лукашенко призвал США к диалогу с Россией. Он отметил, что при желании стороны могут договориться, особенно в нынешних условиях. Также он допустил, что Минск может стать площадкой для налаживания контактов между Москвой и Вашингтоном.