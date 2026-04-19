Лукашенко сравнил свою позицию в отношениях с Трампом с позицией кланяющегося Зеленского

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу Russia Today сказал, что ему в отношениях с президентом США Дональдом Трампом не надо кланяться, как Владимиру Зеленскому. Подробности приводит БелТА.
— Я же не Володя Зеленский, который побежит к Дональду Трампу просить деньги или оружие. Мне это надо? Надо. И деньги неплохо, и оружие неплохо, — заявил глава Беларуси.
По словам президента, он прекрасно понимает, что его ситуация радикально отличается от позиции Зеленского. Александр Лукашенко подчеркнул, что ему не нужно кланяться и чего-то выпрашивать:
— Было бы неплохо, но пока обходимся и без этого.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, какой видит свою встречу с Дональдом Трампом: «Встречи вассала с императором не будет, и это не петушиная политика».
