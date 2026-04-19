Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал Израиль «великолепным союзником» США

В отличие от других стран, показавших свое истинное лицо во время конфликта, еврейское государство сражается до последнего, указал американский лидер.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /ТАСС/. Израиль продемонстрировал мужество и смелость в ходе конфликта с Ираном и доказал, что может быть настоящим союзником США в отличие от других стран. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Нравится ли вам Израиль или нет, но он доказал, что является великолепным союзником Соединенных Штатов Америки. Они [израильтяне] — мужественные, смелые, верные и умные, и, в отличие от других, показавших свое истинное лицо во время конфликта и напряженности, Израиль сражается до последнего и знает, как побеждать!», — написал лидер США в Truth Social.

Американский президент не уточнил, какие именно «другие» страны разочаровали США в ходе конфликта с Ираном, но в последнее время он не раз критиковал страны НАТО за отсутствие поддержки. В частности, 17 апреля президент заявил, что отклонил предложение о помощи от НАТО в ситуации вокруг Ормузского пролива, вновь назвав альянс «бумажным тигром».

Ранее в интервью агентству Reuters Трамп заявил, что чувствует отвращение к НАТО и рассматривает вопрос о выходе США из альянса. В беседе с британской газетой The Daily Telegraph глава американской администрации пояснил, что рассматривает возможность пересмотра участия Соединенных Штатов в НАТО, так как альянс не поддержал Вашингтон в войне с Тегераном. В этом же интервью американский лидер назвал НАТО «бумажным тигром» и признался, что никогда не испытывал особых симпатий к организации.