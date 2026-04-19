Трамп назвал Израиль «великолепным союзником» США

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /ТАСС/. Израиль продемонстрировал мужество и смелость в ходе конфликта с Ираном и доказал, что может быть настоящим союзником США в отличие от других стран. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«Нравится ли вам Израиль или нет, но он доказал, что является великолепным союзником Соединенных Штатов Америки. Они [израильтяне] — мужественные, смелые, верные и умные, и, в отличие от других, показавших свое истинное лицо во время конфликта и напряженности, Израиль сражается до последнего и знает, как побеждать!», — написал лидер США в Truth Social.
Американский президент не уточнил, какие именно «другие» страны разочаровали США в ходе конфликта с Ираном, но в последнее время он не раз критиковал страны НАТО за отсутствие поддержки. В частности, 17 апреля президент заявил, что отклонил предложение о помощи от НАТО в ситуации вокруг Ормузского пролива, вновь назвав альянс «бумажным тигром».
Ранее в интервью агентству Reuters Трамп заявил, что чувствует отвращение к НАТО и рассматривает вопрос о выходе США из альянса. В беседе с британской газетой The Daily Telegraph глава американской администрации пояснил, что рассматривает возможность пересмотра участия Соединенных Штатов в НАТО, так как альянс не поддержал Вашингтон в войне с Тегераном. В этом же интервью американский лидер назвал НАТО «бумажным тигром» и признался, что никогда не испытывал особых симпатий к организации.