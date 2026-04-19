Трамп назвал Израиль «великолепным союзником» США

Ранее в интервью агентству Reuters Трамп заявил, что чувствует отвращение к НАТО и рассматривает вопрос о выходе США из альянса. В беседе с британской газетой The Daily Telegraph глава американской администрации пояснил, что рассматривает возможность пересмотра участия Соединенных Штатов в НАТО, так как альянс не поддержал Вашингтон в войне с Тегераном. В этом же интервью американский лидер назвал НАТО «бумажным тигром» и признался, что никогда не испытывал особых симпатий к организации.