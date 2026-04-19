Мария Захарова призвала не допустить пандемию фашизма

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила об угрозе «пандемии» фашизма и призвала не допустить такого сценария. С соответствующим заявлением дипломат выступила в беседе с ТАСС.
По ее словам, раньше реваншизм воспринимался как нечто абстрактное, не связанное с реальной жизнью. Однако сейчас, стало очевидно, что это явление может принимать масштабный характер.
«Мы были абсолютно уверены, что это настолько святая тема для всех и всего мира — ведь война была мировой, Второй мировой, — что ничего не может быть, а реваншизм — это какая-то такая небольшая бацилла, которая будет сидеть в углу и никуда дальше не двинется. Как бы есть какой-то элемент остаточный такого зла», — сказала Захарова.
Она добавила, что подобные настроения не исчезли, а наоборот, усилились. Причем речь идет не о частных случаях или отдельных политиках, а о системной стратегии, связанной с попытками пересмотра итогов Второй мировой войны. Такие тенденции направлены на пересмотр роли стран-победителей и попытку изменить сложившийся мировой порядок.
«Мы, наверное, плохо выучили фильм “Обыкновенный фашизм”, потому что там это предупреждение было — что из маленькой бациллы потом может вырасти огромная, страшная вот такая пандемия практически исторического реваншизма», — подчеркнула дипломат.
Немногим ранее Захарова подчеркивала, что Запад до сих пор не отказывается от идеи «взять реванш». В частности, хочет прибрать к рукам чернозем Украины и российские ресурсы. В том числе нефть и газ. И такие желания явно демонстрируют империалистское отношение.