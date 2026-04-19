Харрис назвала войну в Иране попыткой Трампа отвлечь внимание от дела Эпштейна

НЬЮ-ЙОРК, 19 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предпринял «жалкую попытку» отвлечь внимание общественности от дела уличенного в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна при помощи войны в Иране. Такое мнение высказала бывший вице-президент Соединенных Штатов и экс-кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис.
«Это его жалкая попытка отвлечь внимание от досье Эпштейна», — сказала политик на мероприятии, организованном Демократической партией в Детройте (штат Мичиган). Трансляцию вел телеканал C-SPAN.
По мнению политика, США оказались «втянуты» в конфликт премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В действительности «американский народ не хочет» участвовать в этом конфликте, считает она. В ходе боевых действий, продолжила Харрис, под угрозой оказались американские военнослужащие, и в результате конфликта выросли цены на топливо.
Политик также обвинила президента в том, что он первым из американских лидеров «отказался от ответственности» за защиту альянсов США в мире и предпочел не поддерживать «международные правила и нормы, такие как суверенитет и территориальная целостность». В результате США, по мнению Харрис, в глазах союзников стали «ненадежным» партнером.
В целом, сейчас в США у власти находится «самая коррумпированная, грубая и некомпетентная администрация в истории» страны, отметила экс-кандидат в президенты. По мнению политика, американский лидер ведет себя как «босс мафии» и делит мир на сферы влияния.
Дело Эпштейна
Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002—2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В число знакомых финансиста входили в том числе 42-й президент США Билл Клинтон и действующий глава вашингтонской администрации. Уголовное преследование Эпштейна в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.
30 января 2026 года Министерство юстиции США завершило публикацию свыше 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков из досье Эпштейна. В них фигурируют десятки имен членов королевских семей, известных государственных деятелей, бизнесменов, дипломатов, ученых из разных стран.