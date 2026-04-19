Лукашенко призвал США договориться с Путиным, который к этому готов

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что США не планируют воевать против Белоруссии. При этом российское тактическое ядерное оружие разместили в республике для защиты и безопасности. По словам Лукашенко, Россия официально пообещала применить всё своё оружие, если на республику нападут. Москва не может позволить себе потерять Белоруссию, подчеркнул он.