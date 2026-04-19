Лукашенко заявил, что Россия применит ядерное оружие ради Белоруссии

Лукашенко подчеркнул, что общается с близкими президенту США Дональду Трампу людьми, и на основе этих контактов считает, что США не собираются нападать на Белоруссию. Даже если бы США хотели войны, то у Белоруссии есть ядерное оружие, сказал президент. «Даже если американцы захотят с нами воевать То они будут воевать с территорией Балтийских государств, с Польшей и так далее. Ну как вы думаете, зачем мне было это тактическое ядерное оружие сюда завозить и баламутить целый мир и кого-то пугать. Да нет, это фактор нашей защиты, нашей безопасности», — сказал Лукашенко.