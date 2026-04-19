Лукашенко заявил, что Россия применит ядерное оружие ради Белоруссии

Всему международному сообществу известно, что Россия применит ядерное оружие, чтобы защитить Белоруссию, заявил президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT.
Лукашенко подчеркнул, что общается с близкими президенту США Дональду Трампу людьми, и на основе этих контактов считает, что США не собираются нападать на Белоруссию. Даже если бы США хотели войны, то у Белоруссии есть ядерное оружие, сказал президент. «Даже если американцы захотят с нами воевать То они будут воевать с территорией Балтийских государств, с Польшей и так далее. Ну как вы думаете, зачем мне было это тактическое ядерное оружие сюда завозить и баламутить целый мир и кого-то пугать. Да нет, это фактор нашей защиты, нашей безопасности», — сказал Лукашенко.
Кроме того, он подчеркнул, что Белоруссия — ближайший союзник России, для которой неприемлемо потерять такое партнерство. «Как у нас раньше говорили, значит враг будет стоять в Смоленске под Москвой. Это для России неприемлемо. Ну и потом, ну мы союзники. Мы юридически связаны друг с другом, и Россия прямо заявила, что она применит весь арсенал оружия, защищая Беларусь. Это знает весь мир», — сказал Лукашенко.
Лукашенко также заявил, что относится к переговорам с западными странами прагматично и не испытывает иллюзий относительно их целей. Диалог он рассматривает как инструмент, а не как политическое сближение. Лукашенко подчеркнул также, что не ведет переговоры с США против России и Китая и строго соблюдает обязательства по Договору о создании Союзного государства.
С 2023 года на территории Белоруссии размещено российское ядерное оружие. Лукашенко заявлял, что страна обязательно его применит в случае нападения. В сентябре 2024 года президент России Владимир Путина заявил, что Москва оставляет за собой право на применение ядерного оружия в случае агрессии против России и Белоруссии.
