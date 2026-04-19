«Ошеломлён и встревожен»: Нетаньяху потребовал объяснений от Трампа

В Белом доме уже попытались оправдаться тем, что речь якобы идёт только о возможных наступательных действиях израильских военных. Как утверждается в статье, Нетаньяху болезненно отреагировал на высказывания из Вашингтона. Он обратился в американскую администраию с просьбой пояснить слова Трампа о «запретах». Издание отмечает, что Израиль не считает операцию, проводимую против Ливана, завершённой. Нетаньяху не раз говорил, что результаты в борьбе с «Хезболлой» уже есть, а значит нужно продолжать атаки.
Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты запретили Израилю проводить удары по территории Ливана после согласованного перемирия между сторонами, которое наступило в ночь на 17 апреля и должно продлиться 10 дней. Однако ЦАХАЛ уже атаковал южные территории Ливана.
