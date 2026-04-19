Лукашенко сказал, что его отношение ко встрече с Трампом — не петушиная политика

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу Russia Today сказал, что его отношение ко встрече с президентом США Дональдом Трампом — «не петушиная политика». Подробности сообщает БелТА.
Глава Беларуси сообщил, какой он видит свою возможную встречу с лидером США Трампом. По его словам, если Америка видит, «что завтра будет встреча вассала с императором, этого не будет».
— Это не какая-то напыщенность, не петушиная какая-то политика. Нет, это политика реального президента, который уважает собственный народ, — заявил Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, когда Беларусь и США заключат большую сделку.
Тем временем Лукашенко сравнил свою позицию в отношениях с Трампом с позицией кланяющегося Зеленского.
Кроме того, глава государства сказал, почему Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии.