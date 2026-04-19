Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, что его отношение ко встрече с Трампом — не петушиная политика

Лукашенко заявил о своем отношении ко встрече с Трампом.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу Russia Today сказал, что его отношение ко встрече с президентом США Дональдом Трампом — «не петушиная политика». Подробности сообщает БелТА.

Глава Беларуси сообщил, какой он видит свою возможную встречу с лидером США Трампом. По его словам, если Америка видит, «что завтра будет встреча вассала с императором, этого не будет».

— Это не какая-то напыщенность, не петушиная какая-то политика. Нет, это политика реального президента, который уважает собственный народ, — заявил Александр Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, когда Беларусь и США заключат большую сделку.

Тем временем Лукашенко сравнил свою позицию в отношениях с Трампом с позицией кланяющегося Зеленского.

Кроме того, глава государства сказал, почему Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше