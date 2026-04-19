WSJ: советники Трампа ошиблись в сроках блокировки Ормузского пролива

«По словам источника, контактировавшего с Белым домом, некоторые советники президента были застигнуты врасплох тем, что движение танкеров так быстро остановилось после начала бомбардировок. С тех пор Трамп удивляется тому, как легко был закрыт пролив. “Чувак с дроном может его перекрыть”, — говорил Трамп, выражая запоздалое раздражение по поводу уязвимости этого ключевого водного пути», — пишет Wall Street Journal.