Лукашенко: Трамп может наладить отношения с Россией и Путиным через Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу Russia Today сказал, что президент США Дональд Трамп может наладить отношения с Россией и президентом страны Владимиром Путиным через Беларусь. Об этом сообщает БелТА.
В интервью речь зашла о переговорах Беларуси и Америки. Журналист телеканала Рик Санчес спросил, может ли быть, что конечная цель лидера США — договориться с Москвой.
— Не знаю, но я был бы рад, если бы Дональд Трамп в конечном счете за нашими разговорами и переговорами видел гораздо больше. Поэтому, я думаю, это вполне возможно, — заявил Александр Лукашенко.
По словам главы государства, возможно, Трамп прощупывает некую позицию Беларуси, проецирует ее на Россию. Президент обратил внимание, что подобное было бы нормально и разумно. Белорусская сторона, заметил он, будет все для этого делать.
Лукашенко обратил внимание: для Беларуси это был бы хороший вариант развития событий.
— Если вы договоритесь, американцы с Россией, то для нас это будет в два раза лучше, чем вы договоритесь с нами, — подчеркнул глава республики.
Президент отметил удачную возможность, которая сейчас есть у США, для налаживания диалога с Россией. Он заявил, что Америке следует договориться с РФ, и это можно сделать, особенно при президентстве Владимира Путина:
— Это такой человек, с которым можно не просто разговаривать, а договариваться. Но надо четко понимать: пообещал — надо сделать.
