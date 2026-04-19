Лукашенко сказал, что привез ядерное оружие в Беларусь не для того, чтобы пугать весь мир

Лукашенко привез ядерное оружие в Беларусь не для того, чтобы пугать весь мир.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу Russia Today заявил, что привез ядерное оружие в Беларусь не для того, чтобы пугать весь мир. Подробности сообщает БелТА.

— Как вы думаете, зачем мне было это тактическое ядерное оружие сюда завозить и баламутить целый мир? Кого-то пугать? Да нет, — обратил внимание глава Беларуси.

Президент заявил, что это является фактором защиты и безопасности Беларуси. По его словам, к оборонному потенциалу страны также добавляется и потенциал Российской Федерации — Москва и Минск являются ближайшими союзниками:

— Добавьте к тому все, что есть у Российской Федерации. Мы ближайшие их союзники.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко допустил, что лидер США Дональд Трамп может наладить отношения с Россией и президентом страны Владимиром Путиным через Беларусь.

Тем временем Лукашенко сказал, какой видит свою встречу с Дональдом Трампом: «Встречи вассала с императором не будет, и это не петушиная политика».

Кроме того, глава государства сказал, когда Беларусь и США заключат большую сделку.

