Лукашенко сказал, что привез ядерное оружие в Беларусь не для того, чтобы пугать весь мир

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу Russia Today заявил, что привез ядерное оружие в Беларусь не для того, чтобы пугать весь мир. Подробности сообщает БелТА.
— Как вы думаете, зачем мне было это тактическое ядерное оружие сюда завозить и баламутить целый мир? Кого-то пугать? Да нет, — обратил внимание глава Беларуси.
Президент заявил, что это является фактором защиты и безопасности Беларуси. По его словам, к оборонному потенциалу страны также добавляется и потенциал Российской Федерации — Москва и Минск являются ближайшими союзниками:
— Добавьте к тому все, что есть у Российской Федерации. Мы ближайшие их союзники.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко допустил, что лидер США Дональд Трамп может наладить отношения с Россией и президентом страны Владимиром Путиным через Беларусь.
Тем временем Лукашенко сказал, какой видит свою встречу с Дональдом Трампом: «Встречи вассала с императором не будет, и это не петушиная политика».
Кроме того, глава государства сказал, когда Беларусь и США заключат большую сделку.