Лукашенко четко объяснил, почему для России неприемлемо потерять Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу Russia Today четко объяснил, почему для России неприемлемо потерять Беларусь. Об этом сообщает БелТА.
Глава государства напомнил, что страна является ближайшим союзником России. По его словам, потерять Беларусь для России неприемлемо:
— Как у нас раньше говорили: значит, враг будет стоять в Смоленске, под Москвой (в том случае, если Россия потеряет Беларусь. — Ред.). Это для России неприемлемо.
Александр Лукашенко обратил внимание: две страны связаны юридически. И случае агрессии в отношении Беларуси российская сторона применит весь свой потенциал, чтобы защитить союзника. Президент подчеркнул, что об этом известно и США, и Европе.
— Поэтому столкновение с Беларусью — это столкновение с Беларусью и Россией, — предупредил глава Беларуси.
Президент обратил внимание на соответствующую группировку, созданную на западе России, которая поддержит армию Беларуси:
— Ну, а какое оружие у них — вы знаете. Поэтому мы не хотим войны.