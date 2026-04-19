Современных нацистов ждет участь предшественников — Аксенов о геноциде

«Более 8,1 миллиона мирных советских граждан признано жертвами нацистского геноцида. Эта страшная цифра установлена по итогам судебных процессов, которые проходили в Российской Федерации. Всего же в результате преступных действий немецко-фашистских оккупантов погибло более 13,6 миллиона гражданского населения СССР», — написал Аксенов в своем канале в Мах.
Свидетельства о преступлениях фашистов, совершенных Крыму, включены в материалы Нюрнбергского трибунала, уточнил глава РК.
«Верховный суд Крыма в 2022 году установил юридический факт геноцида на полуострове в период фашистской оккупации не менее 219 тысяч человек. Это гражданские люди, убитые в ходе карательных акций и массовых казней, расстрелянные и замученные в тюрьмах и концлагерях, это военнопленные и десятки тысяч наших земляков, угнанных на принудительные работы в Германию», — обозначил глава региона.
Также он напомнил, что одно из мест массовых казней находилось в Симферопольском районе, возле села Дубки.
Сегодня русский солдат сражается с нечистью, которая выбрала себе в кумиры и пример для подражания тех, кто творил страшные злодеяния. Нет никаких сомнений, что современные нацисты закончат так же как их предшественники.
Ранее председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков выразил уверенность, что количество жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами в оккупированном Крыму будет расти.
В 2025 году в России установили новую памятную дату — 19 апреля — День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.