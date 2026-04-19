Глава Таганрога рассказала о последствиях ночной атаки

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале сообщил, что три человека в Таганроге обратились за медицинской помощью. Кроме того, из-за ракетного удара пострадала коммерческая инфраструктура. Дрон также уничтожили в Неклиновском районе — там нет информации о пострадавших и разрушениях, добавил глава региона.