Глава Таганрога рассказала о последствиях ночной атаки

В ночь на 19 апреля Таганрог подвергся воздушной атаке, в городе серьезно повреждены коммерческие предприятия, Таганрогский механический колледж и более 10 автомобилей. Кроме того, трое горожан обратились за медицинской помощью, сообщила глава города Светлана Камбулова, уточнив, что пострадавшим госпитализация не потребовалась.
На месте падения обломков дронов продолжают работать экстренные службы — спасатели, полицейские и специалисты МЧС. Сейчас территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева и Приморского парка полностью оцеплены.
«В ближайшее время здесь приступят к работе саперы для обследования и обезвреживания возможных взрывоопасных предметов», — написала Камбулова.
Она добавила, что в связи с этим в районе завода им. Бериева временно изменено движение трамваев и автобусов по улице Инструментальной. Глава Таганрога призвала горожан не поддаваться панике, сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.
О работе ПВО Камбулова сообщила накануне вечером, 18 апреля. На следующее утро она отметила, что несколько объектов в Таганроге получили незначительные повреждения в результате ночной атаки ВСУ.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале сообщил, что три человека в Таганроге обратились за медицинской помощью. Кроме того, из-за ракетного удара пострадала коммерческая инфраструктура. Дрон также уничтожили в Неклиновском районе — там нет информации о пострадавших и разрушениях, добавил глава региона.
Всего за ночь с 18 на 19 апреля российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны России. Их сбили над Белгородской, Курской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.